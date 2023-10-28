«المنصورة» ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 16 تخصصا أكاديميا

أعلنت جامعة المنصورة عن تمكن الجامعة من تحقيق إنجاز دولي جديد يضاف لإنجازات الجامعة وفقا لتصنيف «شنغهاي»، إذ استطاعت أن تأتي ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 16 تخصصا أكاديميا للتخصصات الأكاديمية لعام 2023-Global Ranking of Academic Subjects.

جامعة المنصورة ضمن 500 جامعة عالمية

وأشارت جامعة المنصورة في بيان إلى أنها حصلت على المراكز التالية:

1. منفردة بمصر في كلا التخصصين: علم الغلاف الجوي "atmospheric science" في الفئة (301-400) عالميا، وعلم الموارد المائية "water resources" في الفئة (151-300) عالميا.

2. المرتبة الأولى محليا في كل التخصصات التالية، وبتحديد الصعيد العالمي احتل الطب الإكلينيكي "clinical medicine" المرتبة (301-400)، بينما جاء الطب البيطري "veterinary medicine" في المرتبة (51-75)، واحتل طب الأسنان وعلوم الفم "Dentistry and Oral Sciences" المركز (201-300)، وأخيرا جاءت الهندسة المدنية "Civil Engineering" في الفئة (151-200).

3.المرتبة الثانية على مستوى مصر في تخصصات:الرياضيات "Mathematic" (151-200عالميا). علوم الصحة العامة "public health" (201-300 عالميا). الهندسة الميكانيكية "Mechanical Engineering" ( 201-300 عالميا). الهندسة الكهربائية الإلكترونية "Electrical and Electronic Engineering" (401-500)عالميا. Instruments Science & Technology(201-300) عالميا

هندسة علوم الكمبيوتر "Computer Science & Engineering" (301-400) عالميا علم وتكنولوجيا الغذاء "Food Science & Technology" ( 201-300) عالميا.

4.المرتبة الثالثة على مستوى مصر في كلا التخصصين:الصيدلة وعلم الصيدلانيات "Pharmacy and Pharmaceutical Sciences" ( 151-200) عالميا، والتكنولوجيا الحيوية "Biotechnology" (401-500) عالميا.

وظهرت جامعة المنصورة في تخصص علوم الزراعة "Agricultural Sciences" في الفئة ( 76-100) عالميا وفي المرتبة الخامسة محليا.