جامعة المنصورة تشارك فى ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية

أعلنت جامعة المنصورة عن مشاركتها في ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار «قادة الغد»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس إدارة معهد إعداد القادة، وريادة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

مشاركة جامعة المنصورة في الملتقى

وأضحت الجامعة في بيان لها، أن وفد جامعة المنصورة شارك في فعاليات البرنامج التدريبي بملتقى إعداد القيادات الشابة الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 16 حتى 19 من أكتوبر، تحت شعار «قادة الغد»، وجاء تنظيمه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعي وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب.

ورش عمل ومحاضرات

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وورش العمل التوعوية والأنشطة المتنوعة، إذ استضاف الملتقى أولى المحاضرات للواء حافظ محمود حسن، مساعد الشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات بديوان عام وزارة التجارة وباحث في العلاقات الدولية ومنظمة الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

وجاءت جلسة حوارية بعنوان وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، للشيخ يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص وزميل أكاديمية ناصر العسكرية وحاصل على وسام الجمهورية.