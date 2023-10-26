وظائف إدارية في جامعة المنصورة.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم

أعلنت الإدارة العامة بجامعة المنصورة، حاجة مركز تطوير الأداء الجامعي، لعدة وظائف، عن طريق الندب من داخل الجامعة، لقسمي التعليم والمستشفيات، وحددت الأواراق المطلوبة للتقديم بها.

وظائف جامعة المنصورة

وجاءت الوظائف المطلوبة لجامعة المنصورة كالآتي:

- مسؤول الشؤون الإدارية بالمركز: أخصائي شؤون إدارية- درجة أولي (أ)

- مسؤول الشؤون المالية بالمركز: أخصائي شئون مالية- درجة أولي (أ))

- مترجم ومنسق دورات بوحدة التأليف والترجمة والنشر «ماجستير أو دكتوراة في الأدب الإنجليزي- اللغويات من خريجي كليات الآداب أو التربية أو اللغات والترجمة».

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف

وحددت الإدارة العامة، عدة أوراق من اجل التقديم في الوظائف المطلوبة بجامعة المنصورة، وهي:

- بيان حالة وظيفية معتمد، موضحًا به «تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية»

- تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة.

- الجزاءات.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف التي شغلها المتقدم/ة الدورات التدريبية ونوعها ومكانها.

- خطابات الشكر والتقدير.

- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- سيرة ذاتية محدثة باللغتين العربية والإنجليزية.

- صور شهادات التخرج وأي شهادات أخرى تم الحصول عليها (ماجستير- دكتوراه).

- عدد من الصور الشخصية الحديثة 4x 6.

- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي.

- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – إنجازاته التي حققها في أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

- مقترح كيفية القيام بالأعمال بالمركز وكذلك أية مقترحات تطويرية أخري للوظيفة المعلن عنها.

موعد التقديم للوظائف

وأشارت الإدارة إلى أنه على الراغبين للتقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين عام الجامعة- مشفوعًا بموافقة جهة العمل ومرفقًا به بيان حالة وظيفية، ويُسلم الطلب للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بجامعة المنصور،ة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2023 وحتى 9 نوفمبر 2023.