مستشار بأكاديمية ناصر: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيش الاحتلال يكثف هجماته الجوية على شمال ووسط غزة، ويستخدم سياسة الأرض المحروقة، وتظاهر أمس بأنه سيقوم بهجوم بري بالرغم من أنه يتجنب هذا الهجوم.

الاحتلال يخشى ما حدث له يوم 7 أكتوبر

وأضاف الشهاوي، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاحتلال يخشى ما حدث له يوم 7 أكتوبر من قتل عدد غير مسبوق من مواطنيه واستخدام المفاجأة وحرب المعلومات وخطة الخداع الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي في عملية طوفان الأقصى.

الاحتلال قام بسياسة العقاب الجماعي

ولفت إلى أن الاحتلال قام بسياسة العقاب الجماعي باستهداف السكان المدنيين، وإطلاق ما يزيد على 12 ألف طن من مادة TNT، وهي تساوي نصف كمية قنبلة هيروشيما التي بلغت 20 ألف كيلو طن من المواد المتفجرة.

وأكد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وضد الإنسانية، ويرتكب جريمة الإبادة الجماعية طبقا للمواد الثامنة والسابعة والسادسة من لائحة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.