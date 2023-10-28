تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

جددت طائرات ومدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصفها على مناطق شمال غزة، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة مناطق في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع.

قوات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

وتحول قطاع غزة إلى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء القصف العنيف في ظل انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا، ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والاسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة، بعد أن شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

تجدد القصف على غزة

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية