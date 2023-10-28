بعد قصف عنيف على غزة أمس.. العالم ينتفض اليوم من أجل فلسطين

بعد أن تعرض قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية لقصف عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، أدى إلى عزل القطاع الفلسطيني عن العالم الخارجي، انتفض العالم اليوم من أجل فلسطين، إذ شهدت العديد من العواصم والمدن بمختلف أنحاء العالم، مظاهرات ومسيرات حاشدة، للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»

مظاهرة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في لندن

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة حاشدة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي أسفر عن سقوط ما يزيد على 7000 شهيد، ما يقرب من نصفهم من الأطفال.

وتجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي، وسط لندن، لتنظيم مسيرة انتهت في ساحة البرلمان، وحملوا لافتات كتب عليها «غزة، أوقفوا المذبحة، وفلسطين حرة، وأنهوا الاحتلال الإسرائيلي».

عشرات الآلاف يتظاهرون في تركيا

وفي مدينة اسطنبول بتركيا، تظاهر عشرات الآلاف تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة اسطنبول، بعد ظهر السبت، المشاركة في تظاهرة حاشدة، دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

الآلاف يتظاهرون في باريس

وفي العاصمة الفرنسية باريس، شارك الآلاف في تظاهرة دعماً للشعب الفلسطيني، وهتف المتظاهرون «غزة.. غزة.. باريس معك، وإنها الإنسانية التي تُقتل أطفال غزة، أطفال فلسطين وإسرائيل قاتلة».

خلال التظاهرة في باريس، حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان لافتة كتب عليها: «أين ذهبت إنسانيتنا؟».

مظاهرة حاشدة في روما

وفي العاصمة الإيطالية روما، خرجت مظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وفي الضفة الغربية.

تظاهرات في عدة مدن سويسرية

وشهدت عدة مدن سويسرية، اليوم السبت، تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وداعمة للقضية الفلسطينية.

وخرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السويسرية بيرن، ومدن لوزان وزيوريخ وبازل وبيلينزونا.

وفي جنيف، تظاهر الآلاف أمام مقر الأمم المتحدة، رافعين الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

مسيرة مليونية في العاصمة اليمنية

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، خرجت مسيرة مليونية منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 20 يوماً، للمطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من العالم.

مظاهرات في عواصم الدول العربية

كما شهدت عدة مدن في سوريا ولبنان والأردن مسيرات حاشدة، منددة بالعدوان واستمرار المجازر بحق الأطفال والمدنيين والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 7 آلاف شهيد.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان على قطاع غزة فوراً، كما نددوا بالمجازر المتصاعدة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، مستنكرين الصمت الدولي على ذلك.

مظاهرات أمام سفارة الاحتلال في كندا

وفي كندا، تجمع المئات أمام مقر السفارة الإسرائيلية، منددين بتصاعد المجازر بحق المدنيين في غزة، كما حملوا الأعلام الفلسطينية، ورفعوا شعارات منها الحرية لفلسطين.

أمريكا تنتفض بسبب فلسطين

كما شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات عديدة طيلة الفترة الماضية، ومنها ولاية نيويورك، التي شهدت أكثر من مظاهرة خلال الأيام الماضية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعم الأمريكي لهذا العدوان.

مظاهرات في ماليزيا

كما شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، منددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، علما أن العاصمة الماليزية تشهد سلسلة من المظاهرات المتواصلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع والاتحادات والمؤسسات.

مظاهرة حاشد في إندونيسيا

كما خرجت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين ومنددة بالمجازر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى التنديد بالصمت الدولي إزاء ذلك.