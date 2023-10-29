الناقد رامي المتولي لـ«ملعب الفن»: أي فيلم عن النكبة تدور أحداثه حول الأسلحة الفاسدة

قال الناقد الفني رامي المتولي إنه لا يوجد فيلم يتحدث عن النكبة إلا وأحداثه مرتبطة بالأسلحة الفاسدة، مثل ما ورد في فيلم «الله معنا» الذي أنتج في سبتمبر 1952 وعرض في مارس 1955.

الفيلم تدور أحداثه في فلسطين

وأشار «المتولي» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي مصطفى عمار، إلى أن الفيلم تدور أحداثه في فلسطين من خلال ضابط شاب يصاب بأسلحة جيشه، ووالد هذا الضابط كان يعمل في تجارة الأسلحة الفاسدة.

وعندما يعرف الابن الحقيقة يثور بشدة ويقطع علاقته به ما يؤدي إلى وفاة الأب، وهذا الضابط هو واحد من الضباط الأحرار الذين بترت أعضاؤهم ويعيش حياة بائسة، خاصةً أن حبيبته الفلسطينية تترك بلادها وتأتي إليه في المستشفى العسكري بالقاهرة لمعالجته.