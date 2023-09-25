ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير في مكتبة مصر العامة بدمنهور

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مبادرة «الكاريكاتير للجميع»، التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ولأول مرة بدمنهور، ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن فعاليات وأنشطة معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة.

ورشة مجانية لتعليم الكاريكاتير

وأوضح أحمد هواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تولي فن الكاريكاتير أهمية خاصة، حيث أعلنت منذ أسبوعين على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن إقامة ورشة مجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الورش تستمر لمدة 5 أيام، وتتضمن محاور الورشة التعريف بتاريخ فن الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وتدريب الحضور في الورشة على مبادئ الرسم والبورترية الكاريكاتيري.

تعليم فن الكاريكاتير بمكتبة مصر العامة بدمنهور

وأوضح الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، أن الورشة تنظمها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مبادرة الكاريكاتير للجميع، التي أطلقتها مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، في شهر أبريل عام 2021.

كما يعرض «مشروع ذاكرة الكاريكاتير»، ولأول مرة، مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة عن نصر أكتوبر وأبطاله لرواد فن الكاريكاتير المصري «صاروخان، رخا، طوغان، زهدي العدوي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، مصطفى حسين»، ومن جيل الشباب «أحمد سمير فريد، وسام خليل، هاني عبدالجواد، أحمد الدندراوي، عمر صديق، مروة إبراهيم، إسلام زكي»، وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.