مصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل «فريندز» غرقا في منزله

توفي، منذ قليل، المثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري الذي اشتهر بلعب دور «تشاندلر بينج» في مسلسل Friends، احد أشهر المسلسلات الدرامية على الاطلاق

وفاة بطل مسلسل فريندز الشهير

وأفاد موقع TMZ أنه تم العثور على بيري في جاكوزي منزله ميتا غرقا، وذلك عن عمر ناهز 54 عاما.

بيري من مواليد مدينة ويليامزتاون، ماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، حيث التحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وكانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.