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«الصحة الفلسطينية»: 114 شهيدا و1900 جريح في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

كتب:

هانى حسن
09:37 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 114 فلسطينيا ونحو 1900 جريح في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتواصل إسرائيل عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، قبل قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم هانى حسن