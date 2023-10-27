وزارة الصحة الفلسطينية: 1.4 مليون نزحوا من منازلهم في غزة

قدرت وزارة الصحة الفلسطينية وصول عدد النازحين في قطاع غزة لنحو 1.4 مليون مواطن، حيث يعيش 629000 شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا، مؤكدة أن الاكتظاظ يشكل مصدر قلق متزايد، وأنه وصل متوسط عدد النازحين داخليا لكل مأوى إلى 2.7 ضعف طاقته الاستيعابية، مع وصول المأوى الأكثر اكتظاظا إلى 11 ضعفا لطاقته الاستيعابية.

%45 من الوحدات السكنية مدمرة في قطاع غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تقرير وزارة الصحة الفلسطينية الذي أكد أن 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تم تدميرها، جراء القصف العنيف الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

قرابة 30 ألف وحدة سكنية غير قابلة للسكن

وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل وغير قابلة للسكن 27781 وحدة، و150 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي، و12 منشأة صحية مدمرة أو خارجة عن الخدمة بعد تدميرها، و46 مركز رعاية صحية، إلى جانب 219 مؤسسة تعليمية، منها 29 مدرسة تابعة للأونروا في غزة.

وشددت وزارة الصحة الفلسطينية على أن مراكز الإيواء في غزة تحمل فوق طاقتها بنسبة 250%، ما يشكل خطرا على تفشي الأمراض، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.