«الصحة الفلسطينية»: 104 شهداء من الكوادر الطبية وخروج 12 مستشفى من الخدمة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية تفاصيل الاعتداء على الكادر الصحي في قطاع غزة، سجلت الوزارة أكثر من 260 اعتداء، حيث ارتقى 104 شهداء من الكوادر الصحية، وجُرح أكثر من 100، وتضررت 50 سيارة إسعاف بينها 25 توقفت عن العمل بشكل كامل.

توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف

وبحسب بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وقع 69 اعتداء على المنشآت الصحية، 12 منها أصبحت خارج الخدمة، وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، كما وأشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة، السعة الإجمالية لها 2000 سرير.

وأشارت الوزارة إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة للانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف في قطاع غزة.