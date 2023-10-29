تعرف على أسعار البيض اليوم.. الأبيض بـ115 جنيها

يتابع المواطنون أسعار البيض اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق والمحلات يوميا، تزامنا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت الأسبوع الماضي في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

وتستمر بورصة الدواجن والبيض في تحديث أسعار البيض اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق والمحلات، إذ تُحدد عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم 29-10-2023 في الأسواق والمحلات، كما يلي.

سجّلت أسعار البيض الأبيض اليوم استقرارًا، إذ بلغ سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 115 جنيهًا، في المزارع، وفق المتفق عليه من قبل الدولة والمزارع في مبادرة تخفيض الأسعار، حيث يباع البيض من المزرعة لكل التجار بسعر 115 جنيها، ولكن قد يرتفع السعر في أوقات بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وبلغت أسعار البيض الأحمر، اليوم، في البورصات المحلية، 125 جنيهًا للطبق، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 133 و144 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي، اليوم، في البورصة استقرارا في الأسعار، ليسجل 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا في الكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإن أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، فإن أسعار البيض للمستهلك تبدأ من 120 جنيها للطبق الأبيض.