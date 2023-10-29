أسعار البيض واللحوم وزجاجات الزيت في معارض الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية افتتاح عدد من المعارض الدائمة في نطاق المحافظة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خفض الأسعاروتهدف المعترض لبيع سلع غذائية أساسية واستراتيجية بأعلى جودة مثل مثيلاتها في الأسواق وبأقل الأسعار.

أسعار اللحوم والبيض وزجاجات الزيت في معارض محافظة الدقهلية

ورصدت عدسة «الوطن» لقرائها أسعار اللحوم والبيض وزجاجات الزيت داخل المعارض الدائمة في محافظة الدقهلية وهي كالاتي:

اللحوم البقري 220 جنيها

اللحمة المفرومة 220 جنيها

واللحمة المشكلة 250 جنيها

واللحمة الضاني 250 جنيها.

البيض الأحمر 125 بدلا من 135 جنيها

البيض الأبيض 120 بدلا من 135 جنيها

زجاجة الزيت 650 جرام 31 جنيه

زجاجة زيت 4 ونصف لتر 250 جنيها

زجاجة زيت لتر مابين 44 جنيه وحتى 58 جنيه

زجاجة زيت 2 لتر تتراوح مابين 116 جنيه وحتى 192 جنيها على حسب النوع.

وأضاف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» اللحوم الموجودة داخل المعارض الدائمة كلها طازجة 100% ولن تزيد عن هذه الأسعار وستظل ثابتة قدر المستطاع وتختلف الأسعار على حسب قطعية اللحمة، تم توفير كل المستلزمات الغذائية الأساسية التي لا يمكن للمواطن أن يستغني عنها بأسعار قليلة ونفس الجودة الموجودة في الأسواق الخارجية وتستهدف هذه المعارض جميع المواطنين ومواجهة أزمة الأسعار العالية الموجودة في العالم أجمع بالإضافة محاربة جشع التجار ومنع الاحتكار وبالنسبة لسعر السكر هو ثابت وموحد 27 جنيه فقط للكيلو.

حملات مستمرة ومتابعة دائمة على معارض محافظة الدقهلية

ويتابع المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، سيكون هناك حملات مستمرة ومتابعة على مدار اليوم على معارض محافظة الدقهلية وكذلك المنافذ التي تم افتتاحها حتى الان تلبية احتياجات المواطنين والتأكد من إعلان الأسعار وبيعها بالسعر المطلوب المخفض والتأكد من تواجد البضائع في مكانها ومن تاريخ الصلاحية وفي حال المخالفة سيكون هناك إجراءات قانونية صارمة ومشددة ضد المخالفين.