سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ أنه يتراوح سعر الشراء بين 30.90 جنيه و30.75 جنيه، وعن البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وشهد سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 في البنوك المصرية استقرارًا خلال بداية التعاملات، ونرصد في السطور التالية الأسعار في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بـ30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بـ30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار في بنك مصر بنفس السعر في البنك الأهلي الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية بـ 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.