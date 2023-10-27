أعلن البنك المركزي المصري، ثبات سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 27-10-2023 داخل البنوك المصرية، وثبات السعر منذ بداية التعاملات الصباحية، وصولا إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري وفقا لما هو متوقع، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة 27-10-2023 في بداية التعاملات الصباحية، وجاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 27-10-2023 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 27-10-2023 داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وصل سعر الدولار اليوم الجمعة 27-10-2023 في بنك القاهرة إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- سجل سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الجمعة 27-10-2023 داخل بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.