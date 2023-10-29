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المقاومة الفلسطينية تعلن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال غزة

كتب:

هانى حسن
10:05 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية، قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة على عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم هانى حسن