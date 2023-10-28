الفصائل الفلسطينية تقصف أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية قصفت أسدود برشقة صاروخية، رداً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

استمرار قصف غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وألقت قوات الاحتلال قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.