مايك بنس يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية.. ما السبب؟

صرح مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، بأنه انسحب من السباق الرئاسة الأمريكية وأعلن أن هذا ليس وقته للمشاركة في الانتخابات، بحسب ما ذكرته صحيفة «فرانس برس».

أسباب انسحاب مايك بنس عن سباق الرئاسة الأمريكية

وأثناء الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس، أعلن مايك بنس قراره بالانسحاب من السباق الرئاسة الأمريكية، صرح قائلاً: «بعد الكثير من الصلاة والتفكير، أصبح واضحًا لي أن هذا ليس وقتي، وأضاف أنه قرر تعليق حملته للرئاسة».

وأشار مايك بنس إلى أن سبب إعلان انسحابه من الرئاسة الأمريكية، هو نقص التمويل اللازم والدعم الكافي لمواصلة السباق الانتخابي.

وفي كلمته، لم يقدم مايك بنس أي مؤشرات تدل على دعمه لأي من المرشحين المتنافسين، وكانت كلمته مفاجئة للحاضرين ولم يتضح توجهه السياسي أو دعمه لأي فرد بشكل صريح.

المرشحون الجمهوريون الثمانية

ومن المقرر أن يلقي المرشحون الجمهوريون الثمانية خطاباتهم بالمنتدى في نهاية الأسبوع، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات ومنافسه الأقرب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وسيتم إعطاء المرشحين فرصة للتعبير عن أفكارهم وأجنداتهم خلال هذا الحدث الهام.

وبنس قرر المشاركة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية كمنافس للرئيس السابق، ولكن منذ البداية، كانت فرصه تبدو ضئيلة.