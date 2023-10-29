نشأت الديهي: أمريكا تعمل على إشعال المنطقة.. أصبحنا على فوهة بركان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة تعمل على إشعال المنطقة، من خلال إرسال حاملة طائرات امريكية ثانية إلى البحر المتوسط، معقبًا: «ما يحدث في المنطقة كارثة ومصيبة، الإقليم على فوهة بركان، أنا بقول حقائق».

وتابع الديهي، خلال تقديمه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك 14 عسكريًا امريكيًا أصيبوا في العراق وسوريا، وهذا يعني استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة على خلفية الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

لأول مرة ألمانيا ترسل جنود للمنطقة

ولفت إلى أن ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط على خلفية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرًا إلى ان مهام هذه القوة تتمثل في الانتشار في المنطقة عند اتساع الصراع، معقبًا: «لأول مرة ألمانيا ترسل جنود للمنطقة، وأمريكا ترسل حاملات الطائرات، وألمانيا ترسل مدمرات».