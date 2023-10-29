أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-10-2023 في مصر

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-10-2023، تراجعًا كبيرًا في العديد من المصانع والأسواق، إذ سجل سعر طن أسمنت المصريين نحو 2060 جنيهًا، ووادي النيل 1920 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- سعر طن أسمنت المصريين 2060 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1920 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 2070 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت النصر يسجل 2020 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1920 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1700 جنيه.

- سعر طن أسمنت حلوان يسجل 2000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت العسكري سجل 2000 جنيه.

- أسمنت المنيا سجل 1940 جنيهًا.

- أسمنت المصريين سجل سعر 2060 جنيهًا.

- أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 1800 جنيه.

- أسمنت السهم سجل سعر 1840 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2800 جنيه.

- بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2900 جنيه.

- تراوح سعر أسمنت رويال العادة بين 2800 لـ2850 جنيهًا.

- وسجل أسمنت رويال سوبر 2800 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء 3500 جنيه.

جدير بالذكر أنه في عام 2022، بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت نحو 45.8 مليون طن خلال، حيث أنه في شهر يناير من العام الماضي بلغ حجم الإنتاج 3953 ألف طن، و3904 ألف طن في فبراير، و4011 ألف طن في مارس، و3023 ألف طن في أبريل، و3221 ألف طن في مايو، و3790 طن في يونيو، و4162 طن في يوليو، و3892 طن في أغسطس، و3791 ألف طن في سبتمبر، و4707 ألف طن في أكتوبر، و3731 ألف طن في نوفمبر، و3598 ألف طن في ديسمبر.