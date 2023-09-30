أسعار مواد البناء اليوم السبت 30-9-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 30-9-2023 في الأسواق على تلك التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية أسعار الحديد والأسمنت عدة مرات خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك بحسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار مواد البناء اليوم السبت 30-9-2023 في الأسواق، كما يلي:

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها.

- سعر أسمنت السهم 1810 جنيهات.

- سعر أسمنت الفهد 1840 جنيها.

- سعر أسمنت وادي النيل 1870 جنيها.

- يسجل أسمنت العسكري بني سويف 1830 جنيها.

- سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه.

- سعر أسمنت المخصوص يصل إلى 1920 جنيها.

- سعر أسمنت السويدي 2130 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

- سجل طن حديد عز اليوم 35886 جنيها.

- سعر حديد بيانكو 32000 جنيه.

- سعر حديد بشاي 33000 جنيه.

- سعر حديد العتال 32800 جنيه.

- سعر طن حديد المركبي 32500 جنيه.

- حديد المصريين 32500 جنيه.

- حديد مصر ستيل 32100 جنيه.