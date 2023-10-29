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أبو الغيط: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة في غزة تضاف لسجل جرائمها

كتب:

نرمين عفيفي
10:49 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، في كلمته بفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إننا نجتمع اليوم هنا وقلوبنا مع غزة الجريحة، غزة التي ترتكب فيها إسرائيل مرة أخرى وعلى مرأى العالم، جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمها الملء بما ترتكبه من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة، رغبة منها من استكمال مخططها بدفع سكان غزة للهجرة مرة أخرى من خلال قصفهم عشوائيا، وحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية، الحق في المياه والغذاء والعلاج وكل الحقوق الإنسانية الأخرى.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «سيسجل التاريخ ان إسرائيل ستسجل مرة أخرى سياسة الأرض المحروقة، عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة بأسلحة تدمير لفرض التهجير الفلسطيني بشكل قسري، سعيا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار».

 

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