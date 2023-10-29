الاستفزازات مستمرة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

استمرت الانتهاكات والاعتداءات من جانب المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، وفي اليوم الـ23 من عملية «السيوف الحديدية»، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك.

اقتحم عشرات المستوطنيين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

تشديد إجراءات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شددت في وقت سابق من اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.

كما اعتدى مستوطنون من «عيله»، على ممتلكات الفلسطينيون، في قرية قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأقدم المستوطنون على تخريب وخلع سياج زراعي، وإعطاب خزانات مياه وتكسير عدد من الأشجار.

واليوم الأحد، هاجم مستوطنون، منازل الفلسطينيين وسرقوا 6 أغنام في منطقة طوبا في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما اعتدوا بالضرب على فلسطيني يدعى إبراهيم إسماعيل النواجعة، بمنطقة وادي اجحيش القريب من «مستوطنة سوسيا».