مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام «الأقصى» في حراسة أمنية

كشفت دانا أبوشمسية مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس العربية، تفاصيل اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي باحات الأقصى برفقة مستوطنين، لافتة إلى أن متطرفين صهاينة من جماعة الهيكل المزعوم دعوا لحشد أكبر عدد من المستوطنين المتطرفين لإتمام اقتحامات المسجد الأقصى.

2180 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى في حراسة أمنية

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن قرابة 2180 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وأشارت إلى وجود أعضاء من الكنيست الاسرائيلي وعلى رأسهم وزير الأمن القومي ووزير الطاقة لافتة إلى أنهم أدوا طقوسا تلمودية وحاولوا تغيير الوضع التاريخي من خلال تأدية السجود الملحمي والخروج بالخلف بأرجلهم لإثبات الرواية التلمودية المغلوطة التي تقول إن هذه الاحتفالات جزء من خراب الهيكل المزعوم.

سياسة الكيل بمكيالين كانت واضحة من قبل قوات الاحتلال

ولفتت إلى أن سياسة الكيل بمكيالين كانت واضحة من قبل قوات الاحتلال التي عرقلت دخول المسلمين للمسجد الأقصى المبارك وأغلقت الأبواب أمام المصلين وسمحت الدخول لمن هم فوق الـ60 عاما فقط وأدى المرابطون صلاة الظهر أمام أبواب المسجد الأقصى.