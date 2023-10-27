قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ21 من عملية «السيوف الحديدية»، انتهاكاتها ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية، بقمعها للمصلين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيلة للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اشتباكات بين قوات الاحتلال والمصلين

كما رشت قوات الاحتلال الإسرائيلي المياه العادمة صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب، فيما تمكنت أعداد قليلة من الفلسطييين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الفلسطينيين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب نابلس إثر مواجهات اندلعت بين الفلسطنيين وجنود الاحتلال أثر مهاجمة مستوطنون قرية صرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيا بينهم امرأة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

مسيرة في بلدة يعبد

وشارك حشد من الفلسطينيين، في بلدة يعبد التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وبإعدام الشهيد الضابط في جهاز المخابرات العامة الشاب محمد أحمد صادق قبها «30 عاما»، من قرية طورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».