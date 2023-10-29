أبوالغيط: مصر تطالب بحقها في الحياة.. ولا تعارض التنمية في إثيوبيا

ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالازدواجية الدولية تجاه قضايا المياه العربية، قائلا إنّ الجميع يتحدث عن حق إثيوبيا في التنمية، ولا أحد يعارض التنمية هناك، بل على العكس الجميع يعمل على المساعدة في تنمية إثيوبيا.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إنّ الجميع يشككون في مشروعات المياه العربية ويبالغون في أثرها المحتمل على البيئة.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أنّ إسرائيل تستخدم المياه كسلاح ضد العرب، فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية، ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض.

ولفت أبو الغيط إلى أنّ جامعة الدول العربية تدرك جيدا خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي، وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهودا للتصدي لها.