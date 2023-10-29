وزير الصحة: 50% من المصريات يعانين من السمنة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن أنّ 40% من البالغين في مصر مصابون بالسمنة، وأنّ 50% من السيدات يعانين من السمنة، ما يتسبب في إصابتهن بأمراض مزمنة.

الاستراتيجية الوطنية للحد من السمنة

وقال وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان الاستراتيجية الوطنية للحد من السمنة، أنّ العالم ينفق 7.9 مليار جنيه لعلاج السمنة، التي تقتل نحو 4 ملايين شخص عالميا كل عام، لافتا إلى أنّ نسبة إصابة الأطفال أقل من 5 سنوات تصل إلى 15.7%،؜ بينما في الأطفال الأقل من 17 عاما تصل إلى 17.6%.

عبء السمنة

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّ السمنة «عبء» يمكن تفاديه من خلال منظومة العلاج الصحيحة وتغير السلوكيات الصحية بداية من الطفل، لافتا إلى أنّ وزارة الصحة تعمل على التدخل للحد من السمنة من خلال خارطة الطريق، وهي خطوة رشيدة لخفض معدلات السمنة في مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إنّ السمنة مرض خطير يشكل عبئا على المواطن، مشيرة إلى أنّ خارطة الطريق للحد من السمنة ستنعكس على الصحة العامة للمواطنين، وسيتم العمل بها على مستوى محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال المؤسسات المعنية.