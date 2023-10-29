وزير الصحة يطلق خارطة الطريق لخطة العمل للحد من السمنة في مصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة في مصر.

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن السمنة تمثل عبئا يمكن تفاديه من خلال منظومة العلاج الصحيحة وتغير السلوكيات الصحية بداية من الطفل.

خفض معدلات السمنة في مصر

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على التدخل للحد من السمنة من خلال خارطة الطريق، وهي خطوة رشيدة لخفض معدلات السمنة في مصر.

وأشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لفعاليات اطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة، إلى أن الدولة المصرية تعمل على الحد من السمنة من خلال المبادرات الصحية لمكافحة السمنة والتقزم والأنيميا، والتي استطاعت أن تحقق نتائج كبيرة لتقليل السمنة بين طلاب المدارس وكذلك الأنميا.

تعاون مع منظمة الصحة العالمية

وقالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إن السمنة مرض خطير تشكل عبئا على المواطن، مشيرة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للحد من السمنة.

وتنعكس خارطة الطريق للحد من السمنة على الصحة العامة للمواطنين، ويجرى العمل بها على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفذ الاستراتيجية من خلال المؤسسات المعنية.