مركز «السمنة والسموم».. استقبال الحالات من جميع المحافظات

يُعد مركز أمراض السكر والسمنة والسموم بجامعة عين شمس، أحد التخصصات الفريدة من نوعها، التى تنفرد بها الجامعة، ويُعد أول وأكبر مركز بالشرق الأوسط لاستقبال وعلاج حالات التسمّم، ويقوم المركز بتشخيص وعلاج الأوبئة التسممية فى مصر، مثل تسمم الرصاص والأطعمة الملوثة، نتيجة حفظها حفظاً غير جيد، والتسمّم بالكحول وتناول الأطعمة الملوثة بالمبيدات الحشرية.

ويعمل المركز على مدار الـ24 ساعة للطوارئ لعلاج حالات التسمّم فى القاهرة، والحالات القادمة من جميع المحافظات، حيث يعمل على تخفيض التكاليف فى علاج حالات التسمم، وتدريب المتخصّصين فى علاج السموم من الجامعات والمراكز المختلفة، وعمل برنامج بحثى واسع لزيادة حجم المعلومات عن السموم عند العامة والخاصة.

ووفقاً لتقرير صادر عن جامعة عين شمس، فإن رسالة مركز السموم الإكلينيكى هى تحسين صحة المواطن من خلال خفض عدد الوفيات والمرضى الذين حدث لهم تسمّم عن طريق رفع مستوى الجودة الصحية واستخدام وسائل حديثة لتجنّب الأذى الحادث من التسمّم بزيادة الوعى العام والتعلم الطبى المستمر، كما أن الرؤية الاستراتيجية لمركز السموم الإكلينيكى تتضمّن أن يكون على اطلاع على كل جديد محلياً وعالمياً لمسايرة التقدّم فى مصر والشرق الأوسط بمجال علاج التسمّم والوقاية على أعلى مستوى من الجودة والرعاية.

وقال الدكتور خالد جودت، أستاذ السمنة بجامعة عين شمس لـ«الوطن»: يعمل المركز على نشر البروتوكولات العالمية فى علاج السموم على أساس الخبرة والممارسة، وتدريب الأطباء من الجامعات والمراكز الأخرى فى مصر والعالم العربى على علاج السموم، ونشر المعلومات والتحذيرات عن السموم التى يمكن أن تؤذى المجتمع، مثل المواد الكاوية والاستخدام السيئ للمبيدات الحشرية، وتحديد الأنواع الجديدة من السميات التى تُهدّد المجتمع المصرى وتعريف المجتمع بآثارها، وتوضيح التسمّم الحاد والتسمّم المزمن نتيجة استخدام الأطباء للأدوية الخاطئة.