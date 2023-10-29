«أطباء قنا» تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين الثلاثاء

تنظم نقابة الأطباء في قنا، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع البنك الإقليمي لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة، وضحايا القصف الإسرائيلي الغاشم، وذلك بمقر النقابة.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع أهالي قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال المساعدات دون شرط أو قيد.

حملة تبرع بالدم

وقال الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، في بيان اليوم، أن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام من نقابة الأطباء تقوم به للتضامن مع أهل غزة، مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم أهالي فلسطين، وإدخال المساعدات، وتأكيده على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وناشد نقيب أطباء قنا جموع الأطباء وأسرهم للتوجه إلى مقر النقابة الثلاثاء المقبل، من الساعه التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا، للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن نقابة الأطباء قنا تدين الاعتداءات والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والكيل بمكيالين، والصمت العالمي تجاه ما يحدث، رغم أنه يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.