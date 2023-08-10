تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة قنا.. التجاري من 225 درجة

تغيرات جديدة في تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة قنا، بعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية للمدارس الثانوية العام أوالفنية (تجاري-صناعي- زراعي- فندقي)، إذ انخفضت درجات القبول في تلك المدارس عن تنسيق المرحلة الأولى للمدارس الثانوية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة قنا

وتنشر«الوطن» تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة قنا، والتي جاءت كالآتي:

- الحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 185 درجة.

- تنسيق المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 165 درجة.

- تنسيق المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 145 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات 225 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بقنا 2023 المرحلة الثانية

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 250 إلى 243 درجة.