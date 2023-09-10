مجلس الوزراء يشيد بأداء منظومة شكاوى محافظة قنا خلال الشهر الماضي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر أغسطس الماضي.

إشادة بمنظومة شكاوى محافظة قنا خلال الشهر الماضي

وأوضح التقرير أن محافظة قنا من المحافظات المتميزة في تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لجميع المسؤولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

إشادة بفريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا اليوم، أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.