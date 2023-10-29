طرق صيد الأسماك الكبيرة في بورسعيد.. «ارمي الشبك والرزق على الله»

تختلف طرق الصيد على شاطئ بورسعيد، منها ما هو قديم ومتوارث من الأجداد، وآخر حديث ليواكب التطورات في هذا المجال، وتختلف أنواع شباك الصيد بحسب حجم وموسم الأسماك، بينها «صيد العلق» الذي يمكن من خلاله صيد الأسماك كبيرة الحجم، مثل «غطيان موسى والكابوريا».

غزل العلق 3 طبقات

محمد السعيد المغازي، أحد الصيادين ببورسعيد، ورث المهنة عن والده وجده، يكشف لـ«الوطن» أسرار عن المهنة، «تعلمت المهنة من أبي وجدي، ويختلف صيد العلق عن الدهرا، حيث يتميز الدهرا بأنه غزل أحمر ضيق الشباك، بينما العلق يتميز بشباكه الواسعة التي تسمح بصيد الأسماك الكبيرة، منها اللوت والبوري والأروس وغطيان موسي والكابوريا والسردين الكبير والدراج»، ويبدأ صيدها من منتصف شهر أغسطس وحتى أبريل وسميت هذه الطريقة بـ«صيد العلق» لأن الأسماك الكبيرة تدخل الشباك وتتعلق في 3 طبقات بها.

يضيف «المغازي» خلال حديثه: «نرمي الشباك داخل البحر بالفلوكة أو بالسباحة، ومعي عوامة لتحديد مكان الغزل، ونترك الغزل لمدة تتراوح من يوم إلى 3 أيام، ونعود لنسحب الشباك محملة برزق ربنا من الأسماك».

تتميز أسماك البحر الأبيض المتوسط بجودة مذاقها وتنوعها، بالإضافة إلى أحجامها المختلفة، بحسب «المغازي»، «حركة الصيد لم تتأثر بظاهرة زبد البحر، وهي أصلا موجود من زمان وبشكل طبيعي، لكنها انتشرت بكميات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، ومش بسبب التلوث زي ما البعض بيقول، بدليل إننا بنصطاد في البحر ونأكل الأسماك ولم نتعرض لأذى».

وتبلغ أسعار غزل العلق 1200 جنيه، بحسب الصياد البورسعيدي، الذي يؤكد أن الغزل يجد منه نوعين، «الناعم» ويتمدد بمساحات أكبر لكنه سرعان ما ينقطع في فصل الشتاء بسبب الأمواج والطقس، والنوع الآخر «الخشن»، ويتحمل تقلبات الطقس، ويتم تنظيفه باستمرار من المخلفات التي تعلق به.

أنواع صيد العلق

أما عبده السنوسي، صياد في السبعين من عمره، يقول إن صيد العلق يتم بأكثر من طريقة حسب نوع الأسماك، فمثلا لصيد «غطيان موسي» يتم إلقاء الشباك في عمق البحر، ويثبت بخطاف ويترك في البحر لعدة أيام، ثم يتم سحبه بعد ذلك.

كما يوجد نوع آخر لصيد الأسماك الكبيرة مثل الكابوريا والدراج البوري، «بنربط طرف شبكة الصيد في عمود على الشاطئ، والطرف الثاني من الشبكة يدخل إلى عمق البحر ويثبت بمرساة أو خطاف في البحر ويترك عدة أيام»، بحسب «السنوسي» الذي يؤكد عدم تغير طريقة الصيد عن الماضي كثيرا.