شاطئ بورسعيد يستقبل الزائرين.. واختفاء تدريجي لظاهرة «زبد البحر»

شهدت شواطئ بورسعيد إقبالًا كبيرًا من الزائرين، منذ الصباح الباكر اليوم، ضمن رحلات اليوم الواحد التي تشهدها بورسعيد في العطلات والإجازات؛ للاستمتاع بالطقس المعتدل ومياه البحر الهادئة وسط اختفاء تدريجي لظاهرة لزبد البحر، وغياب الطحالب الخضراء، تلك الظاهرة التي شهدتها بورسعيد منذ شهرين بسبب تقلبات الطقس.

دخول الشواطئ مجانا

ويمتاز شاطئ بورسعيد بأنّه شاطئ عام يسمح للجميع بالدخول مجانًا دون تأجير الشماسي والكراسي، وتختلف أسعارها من مكان إلى آخر وفي بداية الموسم غير نهايته.

وأوضح أحمد أبو صالح، صاحب كافتريا وأحد مؤجري الشماسي على شاطئ غرب بورسعيد، أنّه يحرص على تقديم أسعار قليلة للجمهور، كما توجد خدمات الحمام والطعام والشراب وشراء مستلزمات المصيف، بحيث لا ينقص المصطافون أي شيء.

اختفاء ظاهرة زبد البحر

وقال إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، إن ظاهرة زبد البحر مختفية من الشاطئ إلا من أماكن قليلة، ولا تؤثر على المصطافين منذ بداية ظهورها، مضيفًا أنّ المنقذين منتشرين بطول الشاطئ ويقومون بحملات توعوية لمطالبة المصطافين بالتزام توجيهات إدارة الشاطئ.