حنان مطاوع تحسم مشاركتها في موسم رمضان المقبل.. ماذا ستقدم؟

حققت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا نجاحا كبيرا، بعد تقديمها مسلسل «صوت وصورة»، والذي يذاع عبر شاشة قناة dmc، بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور.

حنان مطاوع تكشف موقفها من رمضان 2024

وقالت الفنانة حنان مطاوع خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة للغاية بردود أفعال الجمهور على المسلسل، وعلى الرغم من توقيت عرضه الذي صادف الأحداث التي يتعرض لها أشقائنا في فلسطين ولكنه ليس اختيارنا.

أما عن موسم رمضان 2024، قالت الفنانة حنان مطاوع إنها بالفعل عرض عليها أكثر من عمل فني، ولكنها لم تحسم قراراها حتى الآن، لأنها ما زالت تواصل تصوير بقية مشاهدها في مسلسل «صوت وصورة».

مسلسل «صوت وصورة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وعمرو وهبة وصدقي صخر ومراد مكرم ونجلاء بدر وناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين.