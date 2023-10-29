نتنياهو يعتذر عن الهجوم على الاستخبارات الإسرائيلية بسبب «طوفان الأقصى»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتذر عن تصريحه الأخير بشأن مسوؤلية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر، قائلا: «نقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية، ونعزّز القوات في غزة».

وقال نتنياهو في تصريحات له أمس، إنّه لم يتلق أي تحذيرات بشأن نية حركة «حماس» شن هجوم ضد دولة الاحتلال، وحمّل إدارة الاستخبارات فشل توقع عملية القسام المباغتة وغير المسبوقة «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.

وكتب نتنياهو على «إكس» تغريدة أصر فيها على أنّه «لم يتلق أي تحذيرات بشأن نوايا حركة حماس شن حرب على إسرائيل، في أي وقت من الأوقات».

وأضاف: «كل الهيئات الأمنية، بما في ذلك الاستخبارات الحربية، ورئيس الشين بيت، كانوا من الرأي القائل إنّ حماس ارتدعت وترغب في الوصول إلى تسوية».