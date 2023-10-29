«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 10 آلاف فلسطيني بين شهيد ومفقود

أفادت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن آخر تصريحات الدفاع المدني، بعد عودة الاتصالات، بأن عشرات الجثامين يتم اكتشافها ملقاة في شوارع غزة، وشمال قطاع غزة، عقب القصف العشوائي من جيش الاحتلال.

وأضافت «عوكل» لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ مدن شمال قطاع غزة باتت مدن أشباح، وأن الجثث ملقاة على الأرض، وأن أكثر من 10 آلاف فلسطيني بين شهيد ومفقود.

وأكدت أن الاحتلال لم يتوغل بعمق حتى الآن في قطاع غزة، وأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في غزة وصلت إلى 170%.