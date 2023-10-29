استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي بغزة

استشهد 13 فلسطينيا وأُصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة غزة وبيت لاهيا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

قصف منزلين في غزة وبيت لاهيا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ طواقم الإسعاف انتشلت صباح اليوم 10 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة عبد العال، الذي تعرض لقصف من قوات الاحتلال في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، دون سابق إنذار، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال العشرات مفقودين.

كما استشهد 3 أفراد من عائلة المواطن عبد الحي أبو عيطة، وأصيب آخرون في قصف أدى إلى تدمير منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.