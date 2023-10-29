الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تحذيرا إسرائيليا لإخلاء مستشفى القدس قبل قصفه

قال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم تلقوا اتصالا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتضمن تهديدا بضرورة إخلاء مستشفى القدس، الذي يؤوي 100 مريض وأكثر من 14 ألف نازح.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، لقناة القاهرة الإخبارية، أن إخلاء مستشفى القدس هو حكم إعدام بحق مئات المرضى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس قبل تعرضه للقصف.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، عن انقطاعه الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة الطواقم العاملة في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، بحسب الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني على فيسبوك.

وذكر أننا نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لا سيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101، ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى.

وتابع :«نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية».