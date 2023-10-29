جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحتجز 230 جنديا في قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنّ عدد المحتجزين لدى حماس يبلغ 230 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي خلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

و«طوفان الأقصى» عملية عسكرية نفذت بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.