مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات إنسانية لقطاع غزة من تركيا والكويت

وصل، صباح اليوم، طائرتان محملتان بمساعدات من تركيا ودولة الكويت إلى مطار العريش، ضمن مجموعة المساعدات الموجهة لأهالي قطاع غزة.

وصول مساعدات إنسانية لمطار العريش

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، المنسق العام للهلال الأحمر في شمال سيناء، أن طائرتين محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة وصلت عبر مطار العريش.

وأضاف منسق الهلال الأحمر، أنه يجرى تفريغ الشحنات على «باكيتات» خشبية ونقلها إلى مخازن المحافظة بمدينة العريش، لتكون جاهزة لنقلها إلى معبر رفح لتقديمها لأهالي القطاع، موضحا أن المساعدات الكويتية عبارة عن أدوية وسيارات إسعاف وأجهزة توليد طاقة ومستلزمات دوائية، وأجهزة إلكترونية للمستشفيات.

نقل المعونات إلى وسط العريش

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يقوم بنقل المعونات والمساعدات من مطار العريش، لترتيبها بأولوية الدخول والاحتياجات، بحسب التنسيق اليوم مع المحافظة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية.