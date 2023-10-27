مطار العريش يواصل استقبال طائرات المساعدات الإنسانية لنقلها إلى غزة

قال إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ معبر رفح البري لا يزال يستقبل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثة، التي تدخل إلى أهالي قطاع غزة، كما لا يزال مطار العريش يستقبل أسطول الطائرات الإغاثية التي تحمل على متنها عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية وكل ما يحتاجه سكان القطاع.

طائرة كولومبية وأخرى بلجيكية تحملان مساعدات لغزة

أضاف «عزت»، خلال تغطيه للقناة من مطار العريش: «غادرت قبل قليل طائرة كولومبية بعد الانتهاء من تفريغ حمولتها، كما استقبل مطار العريش طائرة بلجيكية أيضاً تحمل على متنها 39 طنا من المواد الطبية والمستلزمات المعيشية والمساعدات الإنسانية الأخرى، استعداداً لدخولها قطاع غزة».

الهلال الأحمر المصري يستقبل شحنات المساعدات

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»، بأنَّ الهلال الأحمر المصري يفرغ الطائرة من شحنات المساعدات وينقلها إلى الجهة المقابلة في مخازن أولية جرى إعدادها من قبل السلطات المصرية في مطار العريش، وهناك مخازن أخرى تسع مئات الأطنان بجانب عدد من المخازن الأخرى يجري فيها تفريغ محتويات الطائرات بالكامل.