جدل حول حقيقة الهجوم البري على غزة.. هل تغامر قوات الاحتلال بـ230 محتجزًا؟

ما زال الجدل دائرًا حول حقيقة الهجوم البري على غزة، وشهدت الساعات الماضية، تصريحات متناقضة بشأنه، فبينما أكدت قوات الاحتلال أنها بدأت عمليات برية موسعة داخل غزة تمهيدًا لبدء الهجوم البري، خرج خطاب «أبو عبيدة» المتحدث الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية المعروفة باسم «حماس»، ليكشف العديد من الأمور، فما القصة؟.

«أبو عبيدة» يكذِّب رواية الاحتلال الإسرائيلي

مع إعلان «نيويورك تايمز» وفقا لمصادرها عن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية إيقاف خطة الغزو الواسع على قطاع غزة والاكتفاء بتوغلات برية محدودة استجابةً لاقتراح وزير الدفاع الأمريكي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال بعدها بدقائق، إن النشاط البري في غزة معقد، ويتضمن مخاطر على قوات الاحتلال.

«كسرنا العدو وهزمناه أمام العالم وسنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع»، بهذه الكلمات خرج «أبو عبيدة» في بيانه الرسمي المصور أمس، ليكشف خلاله تفاصيل جديدة بشأن الحرب في غزة، منها تخوفات قوات الاحتلال من الهجوم البري.

الفرا: العدو يعلم أن الاجتياح البري سيدفع ثمنه باهظًا

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، أن جيش الاحتلال لديه مخاوف من القيام بعملية برية شاملة على قطاع غزة، والاكتفاء بعمليات خاطفة: «هذا المنطق غير دقيق، العمليات المحدودة لا تحل ولا تربط، إذا كان الطيران مع الدبابات، والحصار برًا وبحرًا لم يمكن الاحتلال من فعل شيء سوى ارتكاب المجازر، كلها تهديدات للاستهلاك المحلي».

وأوضح السفير الفلسطيني الأسبق: «هدف الاحتلال من الحرب البرية هو القضاء على حركة حماس، وهو الأمر المستحيل تحقيقه، لأن حماس ليست مجرد تنظيم، بل هي فكرة يؤمن العديد من الناس بها، ورغم كل هذا الدمار الناس هناك متمسكون بالفكرة».

قوات الاحتلال تفكر في مصير المحتجزين

وشدد «الفرا» على أن قوات الاحتلال تخشى من تنفيذ الاجتياح البري، لما يعرضهم لخسائر كبيرة، وسيدفعه ثمنه باهظًا، مع عدم تمكنهم من تحقيق ما يريدونه، موضحًا: «يفكرون أيضا في 230 محتجزا، ماذا سيكون مصيرهم؟».

واختتم: «أؤكد أنهم رغم المجازر والقضاء على أكثر من 50% من مباني غزة وسقوط أكثر من 8 آلاف شهيد، العدوان يعرف أنه غير قادر على فعل شيء بعد العملية المباغتة التي نفذتها المقاومة يوم 7 أكتوبر في يوم لن يمحى من تاريخهم».