ريهام حجام تدعم غزة بهشتاج فلسطين حرة لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

عبّرت الفنانة ريهام حجاج، عن أسفها تجاه الأزمة التي يعيشها شعب فلسطين جراء القصف المتعمد لقطاع غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتمد سياسة التخريب والتدمير في القطاع وتوجيه ضربات غاشمة للمستشفيات والمنشآت والمنازل، الأمر الذي نتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا غالبيتهم من الأطفال.

وحولّت ريهام حجاج، حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، إلى ساحة لعرض جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضرباتهم الموجعة في قطاع غزة وقتل الأطفال والأبرياء.

ريهام حجاج تدعم فلسطين

ونشرت مجموعة صور توضح الأفعال الغاشمة للكيان الصهيوني، وفعلّت هاشتاج فلسطين حرة، وجرائم إسرائيل، وإسرائيل محتلة، الأمر الذي تفاعل معه عددا من نجوم الفن الذين أعلنوا دعمهم وتأييدهم لفلسطين.

جرائم الاحتلال إسرائيلي في غزة

ونشرت ريهام حجاج، عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع انستجرام، صورة تجمع بين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومغرقة بدماء الفلسطينيين، وعلقت عليها بقولها: «القتلة».