«تموين بني سويف» تطرح 8 أطنان سكر في قرى مركز ناصر: الكيلو بـ27 جنيها

طرحت مديرية التموين في محافظة بني سويف 8 آلاف كيلو سكر، لتوزيعها على قرى مركز ناصر شمال المحافظة بسعر 27 جنيه للكيلو، ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والأساسية.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة، لبيع السلع الأساسية والإستراتجية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

إتاحة 8 أطنان سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقريرًا، عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، وتضمن الإشارة إلى طرح وتوفير 8 طن من السكر بسعر 27 جنيهاً على المواطنين بقرى مركز ناصر: اشمنت، بني عدي، دلاص، الحمام، وتوابعها حيث تم البيع بواقع 2 كيلو لكل أسرة.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

وشاركت محافظة بني سويف في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي تنفذها الحكومة في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتشمل المبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 و 25% وهي السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.