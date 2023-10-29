«التنمية المحلية»: مبادرة تخفيض أسعار السلع مستمرة في جميع المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن جميع الأسواق في المحافظات تلتزم بتطبيق التخفيضات في أسعار السلع تنفيذا لمبادرة الحكومة، والتي انطلقت 14 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 شهور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي الإسكندرية وأسيوط في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

في الإسكندرية، جرى إطلاق مبادرة «الإسكندرية ضد الغلاء» لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين بسعر 220 جنيها للكيلو، وذلك عبر منفذين بأحياء غرب والعجمي، ويجرى استكمال بقية الأحياء تباعا.

التوسع في فتح معارض السلع

وفى أسيوط، توسعت أجهزة المحافظة في فتح منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتلبية احتياجات المواطنين وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة الأساسية.