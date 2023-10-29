وفاة المخرج السوري مشهور خيزران

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة المخرج مشهور خيزران، وذلك عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، دون أن تكشف أسباب الوفاة، أو موعد ومكان الجنازة.

وفاة مشهور خيزران

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، خيزران، قائلة: «نقلًا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين، ننعي إليكم الزميل الفنان السوري القدير مشهور خيزران، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أبرز أعمال المخرج السوري

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي حملت بصمة المخرج مشهور خيزران: «خالد بن الوليد، والحجاج، وزمن الوصل حكاية أندلسية، وحوش المصاطب، وقلوب صغيرة، والخربة.