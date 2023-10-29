دورة تدريبية لبرنامج «المرأة تقود» في الدقهلية.. تمكين سياسي واقتصادي

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بدء الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولمدة شهر كامل، وتُعقد الدورة داخل قاعات الديوان العام للمحافظة.

دورات تدريبية لتمكين المرأة بالدقهلية

وأشارت المحافظة، في بيان، أن التدريب جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة للقيادة بمؤسسات الدولة المختلفة، مع إعطاء سيدات مصر العظيمات المكانة التي يستحقونها، والتي أخذوها عن جدارة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في اطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المحافظة، دور الأكاديمية في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة، لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية.

تأهيل السيدات في المحافظات

وأوضحت أن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، والوقوف علي اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030، وأن البرنامج متاح للمرأة المصرية من كل القطاعات (حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال).