رئيس «المنصورة»: 40% نسبة تمكين المرأة في المناصب القيادية بالجامعة

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أنّ جامعة المنصورة حرصت على تمكين المرأة في كل المناصب القيادية والإدارية داخل الجامعة بنسب تتراوح من 25 إلى 40%، ما بين نواب عمداء كليات ونواب العمداء ورؤساء أقسام ومديري إدارات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تولي المرأة العديد من المناصب بجامعة المنصورة

وقال خاطر، في تصريحات صحفية، إنّ القيادة السياسية حرصت على تولي المرأة العديد من المناصب القضائية وأجهزة النيابة المختلفة في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، فالمرأة لم تتولَّ منصب قاضية تفصل في المنازعات وتصدر الأحكام، لتتولى منصب وكيل للنائب العام وتحقق في الجرائم المختلفة، مشيرا إلى أنّ هذا التمكين لم يكن متوقعًا أن يحدث، لكن الرئيس السيسي كسر هذه القاعدة.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلي أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، مؤكدا ضرورة لفت الأنظار إلى أهمية المدرسة ودورها في تنشئة الأجيال والقدرة على بناء المستقبل.

كان رئيس جامعة المنصورة شارك في الندوة المنعقدة في ديوان المحافظة من أجل الحديث عن تمكين المرأة في المجتمع المصري.